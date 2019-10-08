استراتيجية عشرية لتفعيل مبادرات العمل الخيري في دبي

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، اجتماعاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدراسة وضع استراتيجية مشتركة لتفعيل مبادرات العمل الخيري والإنساني تغطي عقداً كاملاً من العام 2020 وحتى عام 2030.

واقترح الطرفان مجموعة من المبادرات التي سيتم دراستها وتقييمها والعمل عليها منها مبادرة تطوير الوثيقة الحالية لرعاية المساجد، ومبادرة تطوير رعاية وقفية بشراكة مؤسسية بين الدائرة والقطاع الخاص، ومبادرة جذب الأوقاف التابعة للجمعيات الخيرية، ومبادرة إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير وإدارة استثمارات محفظة إعادة الإعمار، ومبادرة تطوير مساجد ذاتية الطاقة، ومبادرة وقف لكل مسجد لاستقطاب أوقاف جديدة من المجتمع، ومبادرة المساجد الخضراء والذكية.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، كلٌ من عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال عيسى الغرير «نعمل في مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لأن هذا النوع من التعاون ركيزة أساسية لإرساء دعائم مجتمع متكافل متضامن متلاحم وفق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتحقيق البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، والذي يقضي بتحقيق نمو سنوي في أعمالنا الخيرية والإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي».

ووفقاً لإحصائيات المؤسسة، بلغ عدد الأوقاف في محفظة وقف المساجد لدى المؤسسة 401 وقف مرتبطة بـ 237 مسجداً يندرجون تحت مصرف الشؤون الإسلامية. وتتوقع المؤسسة زيادة نسبة توزيع الإيرادات للمصرف الوقفي من 60% إلى 70% خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتتوقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن يرتفع عدد المساجد ذات الأراضي المخصصة والتي تتولى نظارتها ليصل إلى 975 في عام 2030، علماً أن عددها بلغ 615 مسجداً عام 2018، بينما يتوقع أن يكون عدد مساجد الرعاية التي لها أرض مخصصة لمسجد ونظارتها على المتبرع 239 مسجداً بحلول عام 2030 على مستوى إمارة دبي.