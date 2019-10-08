طحنون بن محمد: حميد النعيمي رجلٌ يختصر برؤيته الصورة المشرقة لرجال الإمارات

العين (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تكريماً لسموه بقصر غريبة في مدينة العين.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عبر «تويتر»: «سعدت اليوم بزيارة كريمة من أخي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.. رجلٌ يختصر برؤيته وحكمته وحبه للخير الصورةَ المشرقة لرجال الإمارات الكبار وقياداتها الرشيدة.. نسأل المولى عز وجل لهم طول العمر بالصحة والسعادة، وأن يحفظهم ذخراً لهذا الوطن الغالي».

ورافق صاحب السمو حاكم عجمان الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

حضر المأدبة، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، وكبار المسؤولين والمواطنين.

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