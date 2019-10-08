حاكم أم القيوين يستقبل السفير السعودي

أم القيوين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير السعودي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة والعمل على تطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين، وسعياً نحو تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.

ونقل السفير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما حمّل صاحب السمو حاكم أم القيوين السفير السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، متمنياً لهما دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي التقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون البناء على المستويات كافة، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في الرقي والرفاهية.

من جانبة، أعرب تركي بن عبدالله الدخيل عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة أم القيوين خاصة في مختلف القطاعات والميادين. وتسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين لوحة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وسموه من السفير السعودي.