عجمان (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى عبدالله بن مصبح بن غليطة، في وفاة المغفور له راشد عبيد الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الحميدية في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة عائلة بن غليطة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم عجمان يعزي في وفاة راشد الغفلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.