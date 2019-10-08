حاكم الفجيرة يوجه بتنفيذ 64 كيلومتراً طرقاً داخلية

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه صباح أمس، باميلا ايرينغ، رئيسة مدرسة واشنطن للبروتوكول التي قدمت للسلام على سموه، بمناسبة زيارتها للدولة لتخريج الدفعة 21 من برنامج مدير المراسم الدولي الذي يقام في الدولة منذ عام 2009.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بايرينغ، مؤكداً أن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة لمدرسة واشنطن للبروتوكول في برامج عملها الخاصة بالمراسم، يأتي كجزء من نهج إماراتي، بات معروفاً عند الجميع، يستهدف توظيف واستقطاب أفضل الخبرات العالمية لخدمة الكفاءات المواطنة المحلية وتطويرها، بما يضمن تميزها وريادتها في العالم. وتسلم سموه من باميلا ايرينغ، نسخة مهداة من الكتاب الرسمي للمدرسة لأساليب مخاطبة كبار الشخصيات، والذي يعد من أهم المراجع العلمية في مجال البرتوكول الدولي، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي بلغته مدرسة واشنطن للبروتوكول على الصعيدين العلمي والإداري على نحو أهلها لتكون المدرسة الأولى والوحيدة المعترف بها من قبل وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأميركية.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنفيذ 64 كيلو متراً من الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة، في كل من «دبا» و«الطويين»، و«ضدنا» و«وادي السدر» و«الحنية» و«الصرم»، و«مسافي»، و«أوحلة» و«وادي مي»، و«بليدة» و«البثنة».

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني للجنة تطوير إمارة الفجيرة، الذي عقد أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك بهدف الاطلاع على الخطط التطويرية في الإمارة واعتمادها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الاجتماع، مشاريع تطوير الإمارة المقرر البدء بها خلال المرحلة القادمة، مؤكداً ضرورة دعم جودة البنية التحتية، وتأمين الخدمات لجميع المناطق في الفجيرة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والخطة الشمولية للإمارة 2040. وشدد سموه على أهمية التزام الجميع بالعمل المتواصل، وتكثيف جهودهم، وبذل كل ما هو مطلوب في سبيل إنجاز المهام والمسؤوليات الخاصة بهم.