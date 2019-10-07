هزاع المنصوري يلتقي مسؤولين من مركز محمد بن راشد للفضاء

التقى هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي مع سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام للمركز والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء وسعيد كرمستجي مدير مكتب رواد الفضاء في مركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية "موسكو". اقرأ أيضاً... هزاع المنصوري يخضع للمعاينة الطبية في موسكو وقال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء إن "هزاع المنصوري حالياً يخضع لمجموعة من الفحوصات والاختبارات الطبية استكمالاً لمهمته العلمية بعد عودته سالماً من محطة الفضاء الدولية وهو الآن يتمتع بحالة صحية ممتازة".

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