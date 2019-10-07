برعاية محمد بن راشد.. انطلاق المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. انطلقت صباح اليوم الاثنين، في دبي فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار " استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية"، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً عربياً، إضافة إلى وفود عربية رفيعة المستوى وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.

وافتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يرافقه معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب .. المعرض المصاحب للمنتدى.

ويناقش المنتدى - الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - آلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

ورحب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي خلال كلمته في افتتاح المنتدى بالحضور في بلدهم الثانـي دولـة الإمارات بمناسـبة انعقاد هذا المنتـدى الـذي يعـد مكونـاً أساسـياً لإعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم اتجــاه المنطقــة فــي تطويــر رؤيــة مشـتركة وتعزيز الشـراكات وســبل التعـاون لتحقيـق تنميـة مسـتدامة لمسـتقبل عربـي أفضـل حيـث يمثـل الإسـكان والتنميـة الحضريـة الموضوعيـن الرئيسـيين اللذيـن سـيركز عليهمـا المنتـدى باعتبارهمـا مـن المجـالات المهمـة التـي تخـدم تطلعـات المواطـن العربـي الحريـص علـى المسـتقبل وتحقـق نمـواً وتطـوراً شـاملاً فـي مختلـف مجـالات الحيـاة وكذلـك دورهمـا فـي تحقيـق السـعادة ورفـع مسـتوى المعيشـة لمجتمعاتنـا".

وأضاف معاليه أن قطاع التشييد والبناء يعد واحداً من أهم القطاعات التي تواجه التحديات ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لمواجهة التحديات الحاليــة والمســتقبلية وطـرح رؤى عربيـة جديـدة والتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة وآليـات فعالـة لمستقبل مزدهر لمختلــف القضايــا الحضريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة .

وأشار إلى أن تنظيم المنتــدى يهدف إلــى نشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم خطـط وبرامـج الإسـكان والتنميـة الحضريـة وذلـك لتعزيـز أواصـر التكامـل الإقليمـي واسـتخلاص القضايـا الرئيسـية وربطهـا مـع التوجهـات الدوليـة.

وأعرب معاليه عن سروره بإستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الأبرز على صعيد المنطقة العربية والذي يعقـد علـى مـدار يوميـن ويحضره معالـي وزراء الإسـكان والتعميـر العـرب وممثلو الجهات المعنية بالإسكان إقليمياً ودولياً بالإضافـة إلـى نخبـة متميـزة مـن أصحاب القرار والخبـراء والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة ومؤسسـات القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي .. لافتاً إلى أن المستقبل وأدواته سيكون لهم الدور الأكبر لدعم قطاع الإسكان والتنمية لذلك سنركز على المستقبل وجودة الحياة ونحن سوف نطرح نماذج متميزة حقيقية تدعم التوجه المستقبلي القائم على الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة.

وأكد معاليه أن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية يكتسب أهمية قصوى نتيجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية كونه يمثل آليــة إقليميــة للتشــاور تجمــع بيــن مختلــف صناع القرار والمهتميــن .

وأوضح أن تنظيم الدورة الحالية للمنتدى يأتي لمتابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية العربية للإسـكان والتنميـة الحضريـة المسـتدامة 2030 والمعتمدة مــن القمــة العربيــة فــي دورتهــا 27 فــي نواكشــوط وخطتهــا التنفيذيــة المعتمــدة مــن القمــة العربيــة فــي دورتهـا 30 فـي تونـس كوسـيلة لتطبيـق الخطـة الحضريـة الجديـدة فـي العالـم العربـي والهـدف الحـادي عشـر مـن أهـداف الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة 2030 المعنـي بجعـل المـدن والمسـتوطنات البشـرية شـاملة وآمنـة وقـادرة علـى الصمـود ومسـتدامة مشيراً إلى أن حرص القائمين على المنتدى تضمينه العديد من الجلسات التخصصية والحوارات الهادفة بهدف الخروج بتوصيات فعالة تخدم مستقبل الإسكان العربي.

من جهته أعرب سعادة فكتور كيسوب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمته عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات وخاصة وزارة تطوير البنية التحتية لاستضافتها المنتدى معبراً عن التقدير لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على التعاون في هذا الحدث ودورهما الرئيسي في تحفيز الدول العربية نحو التنمية الحضري" وأشاد بالمبادرات الجديدة للإسكان ذوي الدخل المنخفض في دولة الإمارات ومملكة البحرين وتوسعات المدن المخطط لها في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ونشوء العديد من المدن الذكية العربية وإلقاء الضوء على النهج المبتكرة المعتمدة لإعادة بناء مدن أفضل.

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ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك إمكانات غير عادية لتصبح نموذجاً يحتذى به في الأجندة الحضرية الجديدة وتنفيذ هدف التنمية المستدامة الحضرية من خلال تبادل الخبرات والسياسات والتشريعات.. مشيراً إلى أن تبني الاستراتيجية الإقليمية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030 وخطة تنفيذها هذا العام هو التزام مهم للغاية.

من جانبه تقدم السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربي بالشكر لراعي المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ولدولة الإمارات على حسن الضيافة والاستقبال .. منوهاً إلى أن المنتدى ينعقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة العربية والتي لها تأثير بالغ على مستوى المعيشة للمواطن وهجرة ونزوح الكثيرين ما يحتم علينا التصدي لهذه التحديات بقوة وعزيمة من خلال وحدة الصف العربي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المقرة من المجتمع الدولي.

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وأضاف : "على الدول العربية تملك المقومات للتعاون واحداث نقل نوعية وهيكلية في اقتصاداتها وحياة أفضل للشعوب والاستفادة من التكنولوجيا لخدمة قطاع الإسكان والتنمية الحضرية .. مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة لدراسة الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية ووضع نهج جديد ومبتكر لدعم القطاع وهو ما سيستم التركيز عليه في جلسات النقاش" .

وأكد أهمية المنتدى كونه يوفَر مساحة للتشاور حول سبل تنمية المدن العربية وتعزيز دورها في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه العالم العربي ودفع جهود التنمية الحضرية المستدامة .. لافتاً إلى أنه في ظل عيش الغالبية العظمى من الناس في المدن تعد التنمية الحضرية المستدامة أمرا حتميا لضمان مستقبل مستدام للبشرية يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية .

بدورها أعربت دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات عن امتنانها لحكومة دولة الإمارات على التنظيم المميز لهذا المنتدى الذي يعكس التزام الدول العربية بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 مؤكدة أن الإمارات تعتبر مثالاً رائداً في وضع الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تندرج ضمن رؤيتها الوطنية 2021 .

بعد ذلك افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان يرافقه معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب المعرض المصاحب للمنتدى الذي يعرض آخر التقنيات والحلول في القطاعات المعنية ويشارك فيه أكثر من 70 عارضاً من مختلف الجهات الاسكانية على مستوى الوطن العربي إلى جانب شركات القطاع الخاص التي بدورها تعرض أخر الابتكارات في مجال تشييد المساكن.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية شارك فيها نخبة من قيادات وخبراء القطاع الحكومي وجسدت خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال الإسكان الحكومي والتنمية الحضرية .

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى - التي حملت عنوان" مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي" وشارك فيها معالي ماجد الحقيل وزير الاسكان في السعودية ومعالي الدكتورة جنان بوشهري وزيرة الأشغال العامة في الكويت ومعالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر - أبرز الخطوط العريضة للسياسات الإسكانية في الدول العربية ومجالات الاستحقاق وعدد مالكي المساكن إلى جانب التشريعات الحكومية التي تساهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والرؤى والأفكار المستقبلية للإسكان.

وتناولت الجلسة الحوارية الثانية - التي حملت عنوان "الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية" وتحدث خلالها معالي المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في البحرين ومعالي الدكتور نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس وسعادة المهندسة جميلة الفندي المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان - منظومة جودة الحياة في المساكن والمجتمعات السكنية الحديثة ودور الحكومات في هذا المجال ومجالات تطبيق الاستدامة بالمجتمعات السكنية بالإضافة إلى تجارب الدول العربية في تلك المجالات.

وأكدت المهندسة جميلة الفندي أن دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق رؤية قيادتها الرشيدة في توفير أعلى مستويات الاستقرار وتحقيق جودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين من خلال خدمات ومرافق متكاملة في مشاريع الأحياء السكنية المستدامة .. لافتة إلى أن البرنامج تطبيق دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تستهدف تعزيز التجارب الحياتية للمواطنين بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وتم خلال المنتـدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية متابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية العربية للإسـكان والتنميـة الحضريـة المسـتدامة 2030 والمعتمدة مــن القمــة العربيــة فــي دورتهــا 27 فــي نواكشــوط وخطتهــا التنفيذيــة المعتمــدة مــن القمــة العربيــة فــي دورتهـا 30 فـي تونـس وتمثل وسـيلة لتطبيـق الخطـة الحضريـة الجديـدة فـي العالـم العربـي والهـدف الحـادي عشـر مـن أهـداف الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة 2030 المعنـي بجعـل المـدن والمسـتوطنات البشـرية شـاملة وآمنـة وقـادرة علـى الصمـود ومسـتدامة وبغيـره مـن الأهـداف ذات الصلـة بالمناطـق الحضريـة.

ويهـدف المنتـدى إلـى مناقشـة وطـرح رؤى عربيـة جديـدة والتوصـل إلـى حلـول مبتكـرة وآليـات فاعلة لمواجهـة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية لمختلــف القضايــا الحضريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي الوطــن العربــي ونشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول العربيــة وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ وتقويـم خطـط وبرامـج الإسـكان والتنميـة الحضريـة وذلـك لتعزيـز أواصـر التكامـل الإقليمـي واسـتخلاص القضايـا الرئيسـية وربطهـا مـع التوجهـات الدوليـة..فيما يأتـي هـذا الحدث مواكبـاً لتوصيـات الاجتماعـات الدوليـة والعربيـة فـي مجـال الإسـكان والتنميـة المسـتدامة.