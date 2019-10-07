الامارات | الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتباراً من الغد. صرح بذلك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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