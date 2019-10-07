محمد بن زايد يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للطرق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، الوزراء المشاركين في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الدولي للطرق الذي انطلق في العاصمة أبوظبي أمس، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من 144 دولة.

ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، بالمشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة والتوفيق في إيجاد رؤى وحلول فاعلة لمشاكل الطرق والنقل حول العالم.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الارتباط الوثيق بين هذا القطاع والتنمية في الدول المختلفة، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية في أي بلد دون بنية تحتية قوية خاصة في مجال الطرق.

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وقال سموه إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل في استراتيجيتها التنموية الشاملة، ولديها شبكة طرق ومطارات وموانئ عصرية، وفق أرقى المعايير العالمية، وتأخذ بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط الاقتصاد الوطني مع الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تقديم مساعداتها وخبراتها في مجال الطرق والبنية التحتية للدول التي تحتاج إليها في مناطق مختلفة من العالم.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الدولي للطرق، والذي يأتي في إطار جهود الدولة ومبادراتها الفاعلة لتعزيز مختلف مقومات التنمية والازدهار لشعوب العالم.