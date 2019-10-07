حاكم الشارقة يصل مدريد في زيارة رسمية تدوم أياماً

وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم الاثنين، مطار توريخون في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، ويزور عدداً من المؤسسات الأكاديمية والحكومية، ويشهد افتتاح معرض ليبر الدولي للكتاب بمدريد الذي تتوج فيه مشاركة الشارقة لهذا العام كضيف شرف.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة ومملكة إسبانيا وتحقيق التبادل الفكري بين الجانبين في مجالات الثقافة والفن، وللوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها إسبانيا في تنمية نهضتها الثقافية الشاملة.

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وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، لدى وصوله، سعادة ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية وسعادة كاريداد باتايا خونكو، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، وسارا غازي المهري، رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية، وعلي محمد المرزوقي، رئيس قسم الخدمات المساندة في سفارة الدولة.

يرافق سموه، خلال زيارته، كل من سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة عبد العزيز عبد الرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة علي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.