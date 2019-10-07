سيف بن زايد يستقبل وزيرة الداخلية اللبنانية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في أبوظبي مع معالي ريا حفار الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية.

وبحث سموه ومعالي الوزيرة اللبنانية عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية.

حضر اللقاء الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في القيادة العامة لشرطة دبي، وعدد من ضباط الوزارة.

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كما حضر اللقاء سعادة فؤاد شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، واللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني واللواء عماد عثمان، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني، والعميد خالد حمود، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.