سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الداخلية" و"الدولية لقادة الشرطة"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) بشأن افتتاح المكتب الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعن الجمعية الدولية لقادة الشرطة بول سيل رئيس الجمعية.

ومن شأن افتتاح مكتب إقليمي لهذه الجمعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإسهام في تعزيز التعاون الشرطي والأمني في الإقليم من خلال التدريب وتبادل المعلومات والأنشطة والأبحاث الأمنية والشرطية عبر هذا المكتب، إلى جانب تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي وحضورها باحتضانها المقرات الإقليمية للهيئات الدولية.

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حضر مراسم توقيع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي ، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في القيادة العامة لشرطة دبي، رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وعدد من مسؤولي الجمعية ومن ضباط وزارة الداخلية