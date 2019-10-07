حميد بن راشد يحضر مأدبة غداء اقامها طحنون بن محمد تكريماً لسموه.

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مأدبة الغداء التي أقامها أخاه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين تكريما لسموه بقصر غريبة بمدينة العين.

ورافق سمو حاكم عجمان الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان و معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

حضر المأدبة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون ال نهيان و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين و الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان و كبار المسؤولين و المواطنين.