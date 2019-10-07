الامارات | أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفجيرة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مختلف المناطق مما أسهم في جريان الاودية صباح اليوم تأثرا بمنخفض جوي تشهده المنطقة. وينسق فريق الطوارئ و الازمات والكوارث المحلية في الإمارة مع الجهات المحلية والاتحادية للتعامل مع الأمطار بشكل فوري. Advertisements وقامت بلدية الفجيرة بتوفير سيارات سحب المياه من الشوارع فيما كثفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة كافة الجهود بتوفير دوريات لتسهيل حركة المرور في الطرق المتأثرة بمياه الأمطار. كما قامت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ودائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة بتهيئة الطرق وإزالة مخلفات الامطار ووزارة الطاقة والصناعة بإدارة السدود ومتابعة استيعابها لمياه الامطار. وحث فريق الطوارئ و الازمات والكوارث المحلية الجمهور على الابتعاد عن مسارات الأودية لضمان سلامتهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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