الامارات | ماذا قال هزاع المنصوري عن أبوظبي من محطة الفضاء الدولية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال هزاع المنصوري عن أبوظبي من محطة الفضاء الدولية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر رائد الفضاء هزاع المنصوري عن تعلقه بأبوظبي، من خلال نشره على "تويتر"، أمس، صوراً للإمارة، التقطها لها من محطة الفضاء الدولية، وعلق على الصور قائلاً: "رغم الأميال التي فصلتنا، كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض (أبوظبي)".

ويخضع المنصوري حالياً للملاحظة الطبية في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم بموسكو، من قبل فريق متخصص من الأطباء، خلال مرحلة العزل الصحي.