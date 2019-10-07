شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال هزاع المنصوري عن أبوظبي من محطة الفضاء الدولية؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر رائد الفضاء هزاع المنصوري عن تعلقه بأبوظبي، من خلال نشره على "تويتر"، أمس، صوراً للإمارة، التقطها لها من محطة الفضاء الدولية، وعلق على الصور قائلاً: "رغم الأميال التي فصلتنا، كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض (أبوظبي)".
ويخضع المنصوري حالياً للملاحظة الطبية في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم بموسكو، من قبل فريق متخصص من الأطباء، خلال مرحلة العزل الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ماذا قال هزاع المنصوري عن أبوظبي من محطة الفضاء الدولية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.