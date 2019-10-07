مبادرة رائدات السلام تحصد درع التميز في بلجيكا



كتبت : امل العامري -بروكسل حصدت مبادرة رائدات السلام بقيادة المستشارة فاطمة العقروقة رئيس المبادرة على درع التميز خلال فعاليات مؤتمر القمة العربية للمسؤولية الإجتماعية المنعقد بعاصمة الاتحاد الاوروبي بروكسل ، بعد أن قدم أعضاء الوفد الإنجازات التي حققتها المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن ، وضم الوفد المشارك كل من فاطمة العقروقة ،ود.سناء العصفور ، وهناء المزعل ، وسميرة البناو،

جدير بالذكر أن «رائدات السلام» هي مبادرة نسائية تطوعية انطلقت من الكويت من خلال مجموعة من الناشطات،وتأتي تلبية لحاجة المجتمع إلى دعم إشراك المرأة في تحقيق السلام من خلال التوعية بأهمية قرار مجلس الأمن 1325، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدراسات والأبحاث وبناء القدرات الملبية لاحتياجات المرأة بما يعزز من دورها الفعال في خدمة المجتمع…وكما أن المبادرة تهدف إلى إحداث التغيير الإيجابي والبناء في البنية المعرفية للمجتمع حول إشراك المرأة في صناعة السلام، وتوعية المجتمع بأهمية قرار مجلس الأمن 1325 ودوره في إشراك المرأة في حفظ السلام،وتسهم بشكل كبير في الارتقاء بمهارات وقدرات المرأة وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوفير جميع أنواع الدعم اللازم لها، من خلال المساهمة في خلق ثقافة مجتمعية مساندة لدور المرأة في بناء السلام

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