كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| روبوت يحضر الفطائر ويصنع القهوة في دبي

يعرض في معرض جيتكس للتقنية المقام حالياً في دبي روبوت يتميز بالكفاءة والفعالية العالية ويقدم أيضًا الفطائر والقهوة.

وفي مقطع فيديو صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، يمكن رؤية الروبوت وهو يصنع الفطائر من نقطة الصفر وتشغيل آلة لصنع القهوة.

ويستخدم الروبوت أذرعاً متعددة لأداء مهامه في الطهي. وتم تثبته على طاولة مستديرة وتحيط به أدوات المطبخ والمكونات الخام وأطباق التقديم، بحسب خليج تايمز.

يمكنك تذوق بعض الأطباق التي يعدها الروبوت طيلة أيام أسبوع جيتكس من 6 إلى 10 أكتوبر.