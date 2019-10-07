الامارات | "الاتحادية العليا " : عدم كفاية الأدلة لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية العليا " : عدم كفاية الأدلة لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أنه في حال اخلال الموظف بواجبات وظيفته، فإن براءته جنائيا من الفعل المنسوب له لا تحول دون مساءلته تأديبيا، إذا استندت هذه البراءة إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب اجرائي ، أما إذا كانت البراءة بنيت على نفي الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الصادر بالبراءة المتعلق بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.



ورفضت المحكمة في قضية نظرتها مؤخرا، مطالبة موظف بالتعويض عن فصله تعسفيا من وظيفته، وصرف راتبه عن فترة إيقافه بعد أن تم توجيه اتهام إليه بسرقة أموال من جهة عمله، ثم لاحقا تم حفظ القضية إداريا.

وأكدت المحكمة أن عدم كفاية الأدلة لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول دون مساءلته تأديبياً، وإذا ما صدر قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إدارياً فإن ذلك ليس بمانع من المؤاخذة التأديبية لإخلاله بمقتضيات الوظيفة .

وكان موظف أقام دعوى قضائية، اختصم فيها جهة عمله مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 248.656 درهم، ومبلــغ 300 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار من جرَّاء سجنه لمدة شهرين وسبعة أيام وحرمانه من الالتحاق بعمل آخر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد .



وقال إنه " التحق بالعمل لدى المدعي عليها، وقد تم اتهامه مع آخرين في قضية اختلاس أموال، وأوقف عن عمله ، وتم لاحقا حفظ القضية إدارياً فمن ثم فإنه يستحق كامل أجره عن فترة إيقافه حتى إقامة هذه الدعوى".

وأضاف أنه "تم فصله تعسفياً، لذا فإنه يستحق تعويضاً عن هذا الفصل، وكذا بدل إنذار بواقع شهر من راتبه، كما يستحق بدل إجازة عن مدة سنتين بالإضافة إلى فترة وقفه عن العمل ومكافأة نهاية خدمة وتذكرة عودة بالإضافة إلى التعويض عن إيقافه عن العمل وسجنه من دون وجه حق ".

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وقضــت المحكمة بإلـزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 97 ألفا و 216 درهما وصرف بدل تذكرة عودة ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ المحكوم به ليكون 44 ألفا و 199 درهما وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك.

لم يرتض المدعي بذلك، فطعن علي الحكم بالنقض لرفض طلباته بأحقيته في راتبه عن فترة إيقافه عن العمل وبدل الإنذار ومقابل الفصل التعسفي استنادا إلى أن إنهاء خدمته كانت لأسباب تأديبية في حين أن النيابة العامة قررت حفظ الأوراق إدارياً عما نسب إليه من اتهامات ترتب عليها إيقافه عن العمل ومجازاته بالفصل التأديبي .



ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن قوام الجريمة التأديبية هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما قد يتوافر رغم الحكم ببراءة الموظف جنائياً من الفعل المنسوب إليه وذلك إذا استندت البراءة إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب إجرائي ففي هذه الأحوال لا ترفع التهمة نهائياً عن الموظف ولا تحول البراءة دون مساءلته تأديبياً ، أما إذ كانت البراءة جنائياً قد بنيت على نفي الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالبراءة إلا أن هذه الحجية إنما تتعلق فقط بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فإذا ما صدر قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إدارياً فإن ذلك ليس بمانع من المؤاخذة التأديبية للموظف إذا قام موجبها بحسبان أن هذا الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك الموظف من المسؤولية الإدارية التي قد تقوم لإخلاله بمقتضيات الوظيفة وكرامتها .



وانتهت المحكمة إلى عدم أحقيته في التعويض عن الفصل التأديبي وصرف راتب عن مدة الإيقاف وبدل الإنذار، وعدلت مبلغ مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات إلى 56.173 درهم .