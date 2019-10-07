





كتبت : أمل العامري-بروكسل قدم سامح على لطفي رئيس اتحاد المنجزين العرب خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية الاوروبية للمسؤولية الاجتماعية المنعقد بعاصمة الاتحاد الاوروبي بروكسل مساء اليوم الأحد ، التحية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة مشيرا إلى

ان هذا اليوم من اعظم ايام التاريخ للشعب المصرى والشعوب العربية ، لأننا فيه حققنا أغلى وأكبر وأعظم انتصار فى تاريخ البشرية المصرية ، انه انتصار السادس من أكتوبر، فهو يوم لا ينسى حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلى فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم .. فكل التحية والحب والتقدير لجيش مصر العظيم .

جدير بالذكر أن أبرز المشاركين بالمؤتمر هم النائب عبدالرحيم الغول عضو مجلس النواب _ ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية ، ود.فاطمة العقروق رئيس مبادرة رائدات السلام، والمستشار محمد عطية مستشار الحكومة الألمانية لشؤون الجاليات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور النائب محمد الغول .. الجالية العربية ببروكسل تحتفل بإنتصارات أكتوبر على هامش مؤتمر المسؤولية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.