التكنولوجيا الإيطالية المبتكرة في أسبوع جيتكس للتقنية

قامت إحدى عشرة شركة إيطالية ناشئة بالاستعداد التام للأسبوع المقبل، باستعراض أحدث منتجاتهم التقنية وعقد اجتماعات هامة مع العديد من الشركاء المحتملين وذلك مع بدء اليوم الافتتاحي لأسبوع جيتكس التقني بنسخته التاسعة والثلاثين في دبي.

تم افتتاح جناح وكالة التجارة الإيطالية رسمياً في صباح هذا اليوم من قبل سعادة نيكولا لينير، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي و جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان.

ومن جانبها وقعت وزارة الاقتصاد في الإمارات مؤخراً مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية للمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة وتوفير الفرص اللازمة التي تساهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات الناشئة في كلا البلدين.

تستعرض نخبة من الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا في إيطاليا خلال أسبوع جيتكس للتقنية حلولاً تقنية متطورة من شأنها أن تدعم مجموعة من القطاعات ابتداءً من المعلمين وأولياء الأمور في مجال التعليم وحتى منتجات الواقع الافتراضي كألعاب الفيديو والتسوق عبر الإنترنت.

تضم الشركات الإيطالية الناشئة الإحدى عشر التي تستعرض تقنياتها المتطورة في جناح وكالة التجارة الإيطالية A20، قاعة زعبيل 4، خلال الحدث الذي يقام لمدة خمسة أيام، كلاً من:

ShareMyBag

chimpa

airgloss

ValidActor

NTP Nano Tech Projects

Impossible.bot

LittleSea

modefinance

Orwell VR

Nemesis

weAR

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم مساحة مخصّصة ضمن جناح وكالة التجارة الإيطالية لمنطقة بوليا (منطقة تقع جنوب شرق إيطاليا)، والتي تستضيف تسع شركات ناشئة من المنطقة. وتدعم حكومة بوليا الإقليمية بفاعلية الاستثمارات الداخلية والابتكار في مجال الأعمال والبحوث التجارية، و أنشأت نظاماً بيئياً عالمياً للابتكار. من أسماء الشركات السبعة المشاركة: شركة Beach Scanner وشركة BusForFun.com وشركة Cinemagica وشركة Evholo وشركة ParkForFun.com وشركة Predict وشركة Marshmallow Games. ويتم دعم تلك الشركات الناشئة السبعة من قبل وكالة التنمية الإقليمية Puglia Sviluppo S.p.a.