

أفتتح في دبي المعرض الفني الجماعي بصمات النخبة من قبل الملحق الثقافي السعودي سعادة سلطان العتيبي وبحضور الشيخة د. هند بنت عبد العزيز القاسمي وسعادة القنصل المغربي عبد الرحيم الرحالي في فندق دوست الثالث من شهر أكتوبر ولمدة يومين

ولقد شهد المعرض حضور كثيف من كبار الشخصيات ومحبي الفن وتغطية أعلامية كبيرة

وضم المعرض أكثر من ستين فنانا وبواقع ثمانين عمل فني تجارب فنية ملهمة أبداعات بصرية تنوعت الأعمال من حيث المدارس الفنية بين الواقعية والبورتريه والتعبيرية والتجريدية وكانت المشاركات

من مختلف الدول العربية من المملكة العربية السعودية والأمارات تونس العراق السودان اليمن ولبنان والمغرب والبحرين

ولقد شهد اليوم الثاني ختام المعرض وتكريم الفنانين

وأعرب منظم الفعالية الأستاذ أحمد معوض من المملكة العربية السعودية عن سعادته لنجاح المعرض وسبب أختياره مدينة دبي أنطلاقة للفعالية حيث تعد مدينة دبي مدينة الجمال والثقافة والفن

منسقة الفعالية الفنانة ندى الهاشمي دبي