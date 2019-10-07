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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 أكتوبر 2019

بالصور| نظرة على اليوم الأول لمعرض جيتكس دبي 2019

كانت الروبوتات البشرية ومستقبل أمن المطار من بين أبرز الأحداث في اليوم الأول لمعرض جيتكس للتقنية الذي انطلق يوم أمس 6 أكتوبر 2019.

كما تم عرض نوافذ السيارات التي تعرض إعلانات ديناميكية واختبارات قيادة آلية جديدة للزوار.

وفيما يلي نظرة على بعض فعاليات الحدث الذي يستمر في مركز دبي التجاري العالمي طوال الأسبوع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.