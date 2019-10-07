كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| متهورون يتسلقون رافعة بارتفاع 150 متراً في دبي
يُعتقد أن الشابين الذين تم تصويرهما وهما يتسلقان رافعة طولها 150 مترًا في دبي اقتحما مبنى سكني قيد الإنشاء لتصوير مغامرتهما المتهورة.
وشوهد شخصان على الرافعة فوق برج Wind Tower One في أبراج بحيرات الجميرا في حوالي الساعة 6:00 من صباح يوم الأحد.
وقال لوريدانا ماتي، الذي يعيش في الطابق الثامن والعشرين من برج ليك فيو القريب وشهد هذه المغامرة “إنه وضع خطير وتصرف غبي”.
وأضاف “الكثير من الناس يمرون على الطريق الصغير بين المبنيين. لو أن هؤلاء الرجال سقطوا، لما تسببوا بقتل أنفسهم فحسب، بل سيقتلون هؤلاء الأشخاص في الأسفل أيضًا”.
وكان مسؤولون في شرطة دبي قد حذروا في السابق الأفراد من أنهم سيواجهون إجراءات قانونية إذا تم القبض عليهم وهم يقومون بمثل هذه الأفعال.
يذكر أن برجي Wind Tower يصل ارتفاعهما إلى 138 متر، وكلا الكتلتين السكنيتين غير مأهولتين بعد، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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