محمد بن راشد: السلطات التنفيذية والتشريعية يد واحدة لخدمة الوطن

دبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني.. ونشد على يد جميع المرشحين الذين أسهموا بإنجاح هذا العرس الوطني.. ونقول لجميع من صوت إن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية.. والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يداً واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: إن انتخابات هذا العام تأتي استمراراً لما بدأ في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس بعد أن وصلت دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة الممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت خلال فترة زمنية قصيرة منجزات كبيرة وتحولات جذرية على مختلف المستويات ومن ضمن هذه المنجزات تعميق الممارسة الديمقراطية إيماناً من سموهم بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها.

جاء ذلك خلال استقبال سموهما في ديوان الحاكم الفائزين عن إمارة عجمان أحمد حمد بو شهاب السويدي، وهند حميد بن هندي العليلي، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة الانتخابية الحالية لعام 2019. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقتها الصحيح ترسيخاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية في شتى القطاعات والمجالات التنموية بعد أن أثبتت المرأة قدرتها وجدارتها في تحمل المسؤولية في مجالات الحياة كافة.

وأكد سموه أن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 دليل على نجاح الخيارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأن اختيار المرشحين الأكفاء يمثل خطوة أساسية في تمكين المجلس الوطني من تأدية دوره على أفضل وجه في مختلف القضايا.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وتقوية وتفعيل المؤسسات الاتحادية بما يقع على المجلس الوطني من استحقاقات جديدة في المرحلة المقبلة، تتطلب أعضاء قادرين على التعبير عن نبض المواطن متحلين بروح المسؤولية وصدق العزيمة ومحافظين على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

كما أكد سموه أن الممارسة البرلمانية ستسهم في بناء تجربة ديمقراطية ناجحة لها خصوصيتها المستمدة من واقع المجتمع الإماراتي الموصوف بالتواصل والتلاحم والتعاضد في جميع المناسبات وفي كل الأوقات.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات رسخت الديمقراطية في مجتمعنا منذ عهد القادة المؤسسين والآباء الذين أكدوا ضرورة الالتزام بمبدأ الشورى في الأنظمة السياسية والحياتية، وأهمية مشاركة المواطنين في كل الشؤون التي تمس حاضرهم ومستقبلهم وسعادتهم.

وأشاد سموه بنجاح العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورتها الرابعة من خلال توافد المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المراكز الانتخابية المخصصة للتصويت في جميع إمارات الدولة للإدلاء بأصواتهم، مما يؤكد حسهم الوطني العالي، وحرصهم على تعزيز العمل البرلماني والمشاركة في عملية صنع القرار.

وقال: إن المجتمع الإماراتي وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج السياسي، حيث كان الإقبال كبيراً من قبل الناخبين رجالاً ونساءً على مركز الانتخاب الرئيس في إمارة عجمان وهذا دليل على نجاح هذا الحدث الانتخابي الوطني الكبير.

وثمن سمو الشيخ عمار النعيمي جهود اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 وكل لجان الإمارات والتي انعكست إيجاباً في إنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية بسلاسة ونجاح وفق أفضل المعايير تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية.