هزاع بن زايد: مرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بانتخابات المجلس الوطني.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. مرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شهدنا حضوراً لافتاً للشباب وجميع فئات المجتمع، ولمسنا مزيداً من الوعي في دفع المسيرة الحضارية وترسيخ منجزات الدولة في الميادين كافة».

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