1227 صوتاً للأول و4777 لـ 39 مرشحة في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

تصدر الحاصل على المركز الأول في قائمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بواقع 1227 صوتاً، بينما تذيل قائمة المرشحين عضو بـ«صفر»، وسبقته إحدى العضوات بالحصول على 5 أصوات فقط، حيث وصلت أعداد المنتخِبين لـ22451 ناخباً من بين 64293 عضواً في الهيئة الانتخابية يحق لهم التصويت في الإمارة، وبنسبة 34.9%.

ووفقاً للنتائج والإحصاءات التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الدورة الحالية، فإن هناك 109 من أعضاء الهيئة الانتخابية قرروا خوض الانتخابات في الشارقة، منهم 70 من الرجال، و39 من الإناث، وأن نسبة الشباب يمثلون نحو 26% في الإمارة.

وحصل 31 من بين المرشحين في الشارقة، رجال ونساء، على أقل من 50 صوتاً، من بينهم 10 أعضاء لم تتجاوز أعداد من صوتوا لهم 20 صوتاً، أحدهم «صفر» وسبقته في المركز قبل الأخير امرأة حصلت على خمسة أصوات فقط.

واحتدت المنافسة بين الأعضاء في المراكز المتقدمة ليحسمها العضو حميد على العبار بالحصول على المركز الأول بواقع 1227 صوتاً والثاني لعدنان حمد الحمادي بواقع 985 صوتاً، وفي المركز الثالث عبيد خلفان الغول بواقع 947، لتتفاوت بعدهم الأصوات بين عدد من المرشحين وبأرقام متقاربة.

وكان نصيب 39 امرأة من المرشحات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالشارقة 4777 صوتاً، وجاء ترتيب أول امرأة في المركز التاسع بعد حصولها على 559 صوتاً، وبفارق بسيط عمن سبقها، من الرجال في المركز الثامن وبواقع 566 صوتاً، بينما جاءت المرأة الثانية في الترتيب بين النساء في المركز الـ15، كما أن 25 امرأة من بين إجمالي عدد الناخبين حصلن على أصوات تقل عن 100 صوت من بين أعضاء الهيئة المخولين بالانتخاب، على الرغم من قيام بعضهن بدعاية كبيرة.

ووصل عدد المرشحين من أعضاء الهيئة الانتخابية بالشارقة، ممن حصلوا على أصوات بين 400 و500 صوت، لسبعة أشخاص بينما بلغ عدد المرشحين الحاصلين على أصوات بين 100 و200 منتخب إلى 19 مرشحاً، تساوى البعض منهم في عدد الأصوات وتقارب آخرون بفارق أعداد بسيطة جداً.