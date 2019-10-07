أم القيوين تسجل أعلى مشاركة بانتخابات «الوطني» بنسبة 56.8%

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهدت الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حضوراً لافتاً لجميع الفئات العمرية من الجنسين الذكور والإناث في أم القيوين، وسجل المشاركون في التصويت في مركزي الاقتراع بالإمارة، أعلى نسبة على مستوى الدولة، بـ56.8%.

وحقق الفائز الأول في الدورة الحالية أعلى أصوات في أم القيوين منذ انطلاق انتخابات المجلس الوطني، حيث حصد 919 صوتاً من أصل 3778 صوتاً، وحصلت الفائزة على المرشحات 270 صوتاً.

وتميزت الدورة الرابعة، بارتفاع أعداد المرشحات في أم القيوين إلى 8 مرشحات من إجمالي عدد المرشحين في الإمارة البالغ 19 مرشحاً، كما شهدت عملية التصويت المبكر والنهائي إقبالاً كبيراً من العنصر النسائي، بالإضافة إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وبلغ عدد المتطوعين في مركزي التصويت بأم القيوين ومنطقة فلج المعلا، نحو 35 متطوعاً، وتوفير أكثر من 46 جهازاً للتصويت، بينها 29 جهازاً في قاعة الاتحاد إضافة إلى 6 أجهزة للتدريب، وفي المدرسة الثانوية الفنية 8 أجهزة للتصويت و3 للتدريب، ولم تسجل أية أعطال أو تأخير في عملية التصويت.

وكان عدد المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011 في أم القيوين 19 مرشحاً بينهم 4 مرشحات من أصل 3285 ناخباً وناخبة، ويحق للناخب الإدلاء بصوتين، وشهدت تلك الدورة إنجازاً كبيراً للمرأة بعد فوزها في الانتخابات بـ536 صوتاً، بفارق 204 أصوات عن الفائز في المركز الثاني، الذي حصل على 332 صوتاً.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في أم القيوين خلال الدورة الثالثة عام 2015 نحو 4112 ناخباً وناخبة، وشارك في عملية التصويت لـ20 مرشحاً ومرشحة.