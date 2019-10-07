محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الصديقة كافة، بما يخدم جهود التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، أمس، دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأعرب سموه عن سعادته بتطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا، واللتين تجمعهما علاقات متميزة تقوم على أسس راسخة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. مشيراً إلى توفر العديد من مقومات النمو والازدهار لدى البلدين لاستثمارها خلال الفترة المقبلة، لما فيه خير شعبيهما الصديقين.

ورحب سموه -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- بزيارة رئيس الوزراء البلغاري للدولة، وأعرب عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تنمية علاقات الصداقة والتعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، ويحقق مصالحهما المتبادلة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيراً إلى أن زيارته للدولة تأتي في إطار اهتمامه بدعم علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال: إن بلغاريا ودولة الإمارات لديهما رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق نمو مستدام، تدعمه العديد من المقومات والفرص الواعدة، لإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المشتركة التي تسهم في تطوير وتعزيز علاقاتهما.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. وحضره من الجانب البلغاري معالي فلاديسلاف جورانوف وزير المالية، ومعالي اميل كازانيكولوف وزير الاقتصاد، وبوجدان كولاروف سفير بلغاريا لدى الدولة.