حاكم الفجيرة يستقبل يونس البلوشي الحاصل على الدكتوراه في الهندسة البترولية

الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور يونس أحمد بن درك البلوشي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة البترولية من جامعة ولاية لويزيانا الأميركية بتقدير امتياز. وهنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الدكتور يونس البلوشي على حصوله على درجة الدكتوراه.. واستمع سموه إلى شرح مفصل حول محتوى رسالة الدكتوراه، التي حصل عليها البلوشي.. متمنياً له التوفيق في عمله.

من جهته وجه الدكتور يونس البلوشي الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا الاستقبال ودعم سموه البارز والمستمر لطلبة الإمارة، مؤكداً أن توجيهات سموه ودعمه الكبير هما المحفز الأهم له للعمل في خدمة الوطن، وحضر اللقاء.. محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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