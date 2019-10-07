حاكم أم القيوين يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

أم القيوين (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالضيف، متمنياً أن تسهم زيارته للدولة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وولاية كيرلا، وأن تثمر نتائج طيبة تعود بالخير على الطرفين. من جانبة، قدم معالي رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا على هذه الاستضافة الكريمة التي تعبر عن متانة العلاقات القوية والصديقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وثمن معالي بيناراي فيجايان ما تحظى به الجالية الهندية في الدولة -حكومة وشعباً- من رعاية وحفاوة وتعاون ولاسيما أبناء ولاية كيرلا.

وأقام صاحب السمو حاكم أم القيوين مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

وتسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا درعاً تذكارية من معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية. حضر اللقاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

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