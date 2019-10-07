ذياب بن محمد: أبوظبي ماضية في تسخير الإمكانات دعماً للبنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة النقل بمعالي مايكل ماكورماك نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية والنقل والتطوير الحضري الأسترالي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للطرق الذي انطلق أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور 5 آلاف خبير ومسؤول في القطاع من مختلف دول العالم.

ورحب سموه بالوزير الأسترالي الذي يشارك في الفعالية التي تستضيفها أبوظبي وتقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مؤكداً سموه أن أبوظبي تحظى بسمعة عالمية المستوى فيما يخص البنية التحتية ومشاريع النقل المتكاملة. وأشار سموه إلى أهمية نقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال النقل وتطوير البنى التحتية والطرق، لاسيما مع التطور التكنولوجي الذي تشهده مجالات النقل كافة، وأثرها الإيجابي على التطور الاقتصادي وأداء مختلف القطاعات.

وقال سموه: إن أبوظبي ماضية في تسخير الإمكانات في سبيل دعم البنية التحتية بالمزيد من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم رؤيتها الاقتصادية وتسهم في تحقيق النمو المستدام، فيما تتبنى الإمارة أحدث الحلول والوسائل التقنية التي تدعم البنية التحتية وتجعل من قطاع النقل مساهماً فاعلاً في تسهيل ودعم الأداء الاقتصادي، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

إلى ذلك، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للطرق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تعرض دولة الإمارات بالإضافة إلى 26 دولة مشاركة من حول العالم مشاريعها المبتكرة في مجال الطرق والبنية التحتية.