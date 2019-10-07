محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وبحث سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان.. مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة .. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة.

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فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك .