سيف بن زايد في استقباله.. سعد الحريري يصل إلى الإمارات

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري، اليوم الأحد إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له لدى وصوله مطار البطين، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي رحب بالضيف، وتناول معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضاً... سيف بن زايد يشهد ختام فعاليات "قدوة 2019" في أبوظبي

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