سيف بن زايد يشهد حفل وزارة تطوير البنى التحتية لتكريم وزراء الإسكان والتنمية الحضرية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحفل الذي أقامته وزارة تطوير البنى التحتية تكريماً لأصحاب المعالي وزراء الإسكان والتنمية الحضرية الذين يجتمعون في دبي لبحث عدد من الموضوعات والمشاريع التنموية المشتركة وترسيخ أسس وأساليب جديدة للتعاون والتنسيق فيما بينها في هذا القطاع الحيوي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

تضمن الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الأحد، في مسرح الحبتور في دبي"أوبريت الحضن العربي" من أشعار عدد من شعراء الوطن وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقصيدة تحت عنوان "مجد الإمارات" و قصائد أخرى لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وغيره من الشعراء العرب .

وشارك في أداء الأوبريت الذي حضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب ضيوف الدولة نخبة من الفنانين والفنانات العرب من بينهم لطفي بوشناق وعبير نعمة وغيرهما حيث أبدع الفنانون في أدائهم و نالوا استحسان وتصفيق الحضور .

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