الامارات | "جوازات ابوظبي" تستقبل معمرا هنديا يبلغ 124 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازات ابوظبي" تستقبل معمرا هنديا يبلغ 124 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ل الامارات اليوم ان زائرا هنديا يبلغ من العمر 124 عاماً وصل إلى مطار أبوظبي الدولي مؤخرا قادماً من «فاراناسي» بالهند .

وقال مدير الاتصال الحكومي في الهيئة المقدم احمد الدلال ان موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول بدون معوقات حيث تبين انه من مواليد 1896 نافيا في الوقت ذاته ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بان موظفي الجوازات لم يستطعوا إدخال بياناته.

واكد الدلال ان موظفي الجوازات قاموا بالترحيب بالزائر وتسهيل دخوله للدولة لافتا انه غادر الدولة مؤخرا بعد انتهاء إجازاته.