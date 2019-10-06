حمدان بن زايد يطلع على مستجدات المشاريع الرأسمالية في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل، اليوم الأحد، معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية .

واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات المشاريع الرأسمالية التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة وبشكل خاص في قطاع الإسكان والنقل البري والبحري إضافة لعدد من المشاريع التشغيلية والجديدة .

كما اطلع سموه على الأدوار الرئيسية لمكتب أبوظبي للاستثمار ومبادرات برنامج "غداً 21" في منطقة الظفرة من خلال عرض تقدم سير عمل مشاريع الاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحية والترفيهية وإنتاج وتصنيع الأغذية والصناعات الخفيفة حيث تحظى برامج الحوافز المختلفة والمعلنة من مكتب أبوظبي للاستثمار باهتمام كبير من القطاع الخاص.

وفي ما يختص ببرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" ومبادراته في منطقة الظفرة .. تعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أبرز محاور البرنامج والمتمثلة في تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة وذلك بهدف تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

كما تم استعراض المبادرات المقترحة للمحور الرابع والذي يعنى بتعزيز نمط الحياة ورفاهية العيش في منطقة الظفرة من خلال الارتقاء بالخدمات التي تحسن جودة الحياة للسكان والزائرين والمستثمرين حيث تتنوع المبادرات بين إبراز المعالم الطبيعية والأثرية والثقافية التي تتميز وتشتهر بها منطقة الظفرة وتفعيل السواحل والمناطق العامة وكذلك تطوير المماشي الحضرية وإعادة إحياء الحدائق ودعم المشاريع المبتكرة كبنك البذور ومركز الأبحاث التابع له.

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وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في تطوير منظومة العمل الحكومي في أبوظبي والمساهمة في دفع عجلة التنمية بكافة مجالاتها وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في جميع أرجاء إمارة أبوظبي وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .

كما أكد سموه أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في مجالات التعليم والإسكان وتنمية المجتمع وغيرها بما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء مجتمع الإمارة.

ووجه سموه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كافة الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقاً للخطط الحكومية الموضوعة.

حضر اللقاء معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتور محمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور جمال الكعبي مدير عام المكتب التنفيذي.