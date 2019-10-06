باخرة إماراتية تحمل مشتقات نفطية دعماً للكهرباء بساحل حضرموت ترسو بميناء المكلا

رست على رصيف ميناء المكلا الباخرة النفطية (Galbo) حاملة على متنها (7) آلاف طن متري من مادة الديزل مقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة كدفعة ثانية دعماً لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت.

و أشاد المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية - الذي كان في استقبال السفينة - بالدعم الإماراتي المتواصل لكهرباء ساحل حضرموت للتخفيف عن كاهل المواطنين اليمنيين خاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا و انقطاعات مستمرة بسبب نقص المشتقات النفطية لافتاً إلى أن هذه الباخرة تعد الثانية من دولة الإمارات على أن تصل خلال اليومين القادمين باخرة آخرى تحمل كميات من وقود المازوت مقدم من دولة الإمارات أيضاً.

ونوه بالأيادي البيضاء لدولة الإمارات في الساحة اليمنية والتي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المدينة وأهلها .. وعبر عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

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من جانبه أوضح الدكتور خالد العكبري مدير عام شركة النفط اليمنية - فرع ساحل حضرموت أن هذه الشحنة المقدمة من دولة الإمارات ستسهم في استقرار التيار الكهربائي من خلال تموين محطات الكهرباء بمادة الديزل إلى جانب توفير مادة الديزل للسوق المحلي من خلال الاستفادة من الكميات المتوفرة في الخزانات الخاصة بالشركة.

وأكد أن هذه الشحنة ستسهم أيضاً في تعزيز ايرادات الشركة وتوفير المبالغ التي كان يتم تصرفها لشراء مادة الديزل من أجل تشغيل التيار الكهربائي .. معرباً عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على منحة المشتقات الثانية من نوعها و التي جاءت في وقتها.