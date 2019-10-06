محمد بن راشد يهنئ الفائزين بانتخابات "الوطني"

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، للفائزين بانتخابات المجلس الوطني.

وقال سموه في تغريدة عبر "تويتر": "نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني ... ونشد على يد جميع المرشحين الذين ساهموا بانجاح هذا العرس الوطني ... ونقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية ... والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يد واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن" .



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