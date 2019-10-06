محمد عبدالله السقطري يكتب: شتان بين دور الإمارات والشرعية في سقطرى

الشرعية المخترقة من الاخوان تشن هجمات إعلامية متواصلة على الإمارات ودورها في أرخبيل سقطرى، وهي هجمات ليست جديدة ولكن تتكرر من وقت لأخر حتى اصبحت لا معنى لها .

وفي كل مرة يكرر نشطاء الإصلاح نفس الهجوم ويرددون نفس المزاعم ان الامارات احتلت أرخبيل سقطرى وان الامارات تريد ضم الأرخبيل إليها وهي طبعاً كلها مزاعم لا أساس لها من الصحة .

وما نستغربه هو بجاحة نشطاء الإصلاح الذين يتحدثون باسم الشرعية وهم يتكلمون عن يمنية سقطرى الجنوبية وأنها سترفض إحتلال الإمارات المزعم، وهنا يتبادر سؤال مهم هو "من اين جاءت شرعية الإخوان بهذا العشم؟" .

منذ عقود والحكومات اليمنية المتعاقبة لا تهتم بأرخبيل سقطرى حتى بعد أن أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي، مطلع 2013م محافظة مستقلة، بل أن الشرعية لم تكلف نفسها لدراسة أوضاع الأرخبيل عقب الأعاصير المدارية التي إجتاحت المدينة خلال عامي 2015 و2017م .

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واذا ما أجرينا مقارنة بين دور الشرعية والإمارات في سقطرى، سنجد أن الشرعية هي الخسرانة وأن كل ما تتشدق به هو أن الأرخبيل هي أحد اراضيها، في وقت تجد فيه الإمارات تبذل جهوداً كبيرة من أجل تنمية الأرخبيل وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات الصحية والتعليمية والسكنية للمتضررين .

كما كانت الإمارات هي الأولى في إغاثة أبناء سقطرى، إنسانياً عقب إعصاري تشابالا وميج المداريين في نوفمبر 2015م، والذي لازال مستمراً ومتواصلاً وشمل حتى بناء قوة أمنية وعسكرية لتأمين وحماية الأرخبيل، وجميع من تم تدريبهم من أبناء المحافظة نفسها .

إن الإمارات لها دور تنموي وخدمي وإنساني كبير في سقطرى، يقابله غياب كامل لأي دور للشرعية، وهو ما دفع السكان إلى رفع أعلام الإمارات تقديراً لدورها، فمالذي يغضب إخوان الشرعية من جهود الإمارات، ولماذا تحاول إلصاق التهم ونشر الشائعات غير الصادقة عن هذا الدور ؟ وهل هي على إستعداد للقيام بدور الإمارات التنموي والخدمي في حال غادرت المنظمات الإنسانية الإماراتية الأرخبيل ؟ .

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