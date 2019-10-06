الامارات | جامعة خليفة تمنح أول دكتوراه فخرية لها لأول رائد فضاء إماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة خليفة تمنح أول دكتوراه فخرية لها لأول رائد فضاء إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة، اليوم عن منح أول دكتوراه فخرية منذ تأسيس الجامعة لهزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي وذلك تخليداً للإنجاز التاريخي الذي حققه بكونه أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية وأول رائد فضاء إماراتي.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس أمناء جامعة خليفة أن منح شهادة الدكتوراه الفخرية لهزاع المنصوري هو تعبير عن فخر دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها وشعبها وقطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع التعليم العالي بالإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه أول رائد فضاء إماراتي.

وأضاف سموه بأن رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء كانت ملهمة لطلبة الجامعات في الدولة لتحقيق طموحاتهم مهما كانت الصعاب، كما أن هزاع هو مثال للشباب الإماراتي القادر على تحقيق تطلعات دولته وشعبه وتحقيق حلم زايد.

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وكجامعة رائدة في مجال بحوث الطيران والفضاء، فإن تكريم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بمنحه أول دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة يعد جزءاً من رسالة الجامعة في تشجيع النشء على الاهتمام بالعلوم.

وتعد جامعة خليفة أول جامعة إماراتية لتخريج أول دفعة من طلبة مهندسي الطيران والفضاء في الدولة، كما أنها توفر برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصصات هندسة الطيران والفضاء وتضم مركز بحوث وابتكار الطيران وكانت السباقة في تأسيس أول مختبر فضاء متطور في المنطقة والذي يعد أحد أكثر المختبرات الفضائية تطوراً في العالم. وقد قام طلبة الماجستير في الجامعة ببناء أول قمر صناعي مصغر يتم بناؤه في مختبرات جامعية في الدولة، حيث تم إطلاق القمر الصناعي المصغر إلى محطة الفضاء الدولية، فيما تنوي الجامعة إطلاق 3 أقمار صناعية مصغرة أخرى مع نهاية العام القادم وأن تؤسس مختبر فضاء متطور يساهم في تحليل البيانات التي سترسل من المريخ.

ولجامعة خليفة شراكات استراتيجية هامة مع كل من وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات، وذلك بهدف دعم قطاع الفضاء الواعد في دولة الإمارات، الأمر الذي يساهم في تحقيق دولة الإمارات لخططها الطموحة لريادة الفضاء وإطلاق مسبار الأمل للمريخ في العام القادم.

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قد عاد منذ أيام قليلة من رحلة فضائية تاريخية امتدت لأسبوع إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم أس 15" حيث قام بإجراء مجموعة من الاختبارات العلمية لتجربة ديناميكيات السوائل في الفضاء وذلك بهدف التحقق من سلوك السوائل تحت الجاذبية الصغرى، حيث تناولت الاختبارات المسائل التكنولوجية المتعلقة بقلة السوائل أثناء حركة المحطة. وقد جاءت هذه الرحلة تحقيقاً لحلم بدأه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان والذي تحول إلى رؤية للقيادة الرشيدة في الدولة فاتحةً الباب على مصراعيه لدخول دولة الإمارات إلى نادي الدول التي وصلت إلى الفضاء.