كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهرجان مجاني لعشاق التنس في أبوظبي تستضيف مدينة زايد الرياضية حدثًا بعنوان مهرجان ويلسون للتنس وهو مجاني للجميع. ينطلق المهرجان بتاريخ 18 أكتوبر، وهو مفتوح للمجموعات المختلطة (رجال ونساء وأطفال)، في حين أن يوم 9 نوفمبر مخصص للسيدات فقط يحدث في نادي سيدات أبوظبي. وبالطبع سيكون هناك مدربون معتمدون لتبادل النصائح والتقنيات. Advertisements وسيحصل المشاركون على اختبار لأحدث معدات ويلسون بالإضافة إلى وجود محطة تنس للأطفال. والأكثر من ذلك، سيكون هناك هبات وجوائز ومتاجر منبثقة للمشاركين لمشاهدتها والاستمتاع بها. لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]

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