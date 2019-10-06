كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة في دبي تطلق خدمة شخصية لشراء سيارة

أطلقت شركة Simplynewcars.com، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خدمة جديدة لشراء السيارات، تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وستوفر الخدمة للمشترين المحتملين قائمة بالتوصيات الخاصة بالسيارات، جنبًا إلى جنب مع الخصومات والصفقات على موديلات مختارة، بعد الاستشارة الأولية.

وقال آدم ويتنال، المؤسس والرئيس التنفيذي “في شركة Simply New Cars، نتطلع لأن نكون الصديق الذي يستطيع كل مشتري في الإمارات اللجوء إليه للتنقل بنجاح في رحلة سيارته الجديدة”.

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تبدأ باقات الخدمة من 990 درهمًا (269 دولارًا) وتستهدف المديرين التنفيذيين الذين ليس لديهم الوقت للبحث في الخيارات المختلفة المتاحة لهم في السوق.

وتم إطلاق Simply New Cars في شهر مايو من هذا العام وتعمل مع وكلاء السيارات في الإمارات لتوفير 1000 خيار للسيارات من جميع الماركات الستين في البلاد، مما يسمح للناس باكتشاف ومقارنة السيارات التي تناسب نمط حياتهم، استنادًا إلى الميزات والفوائد التي يبحثون عنها، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.