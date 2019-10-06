كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تريد دبي أن تكون الرائدة في استخدام 5G؟

ستكون عيون عالم التكنولوجيا على دبي طوال هذا الأسبوع، حيث تبدأ النسخة التاسعة والثلاثين من أسبوع جيتكس للتقنية.

ويمكنك توقع العديد من أفكار الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية الجديدة، والأهم من ذلك، المزيد من الحديث عن الجيل الخامس للإنترنت 5G.

وتعد الإمارات أول دولة عربية تقدم خدمات الجيل الخامس، والرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.

وينظم مركز دبي التجاري العالمي حاليًا حدث 5G Countdown، والذي سيركز على إمكانات تغيير خدمة البيانات السريعة.

وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب رئيس المجموعة الأول للاتصالات في اتصالات، إن الشركة حريصة على تقديم أحدث التقنيات لهذا الحدث. “نحن نهدف إلى دفع المستقبل الرقمي وتقديم حلول لمختلف القطاعات. ونقدم الكثير من حلول الجيل الخامس مثل النقل والرعاية الصحية والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لأول مرة في هذا الحدث”.

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وأضاف “سيكون تركيزنا في هذا الحدث على 5G و AI. وسنقوم بعرض حالات الاستخدام والحلول الممكنة مع 5G.

وقال هاني صبيح نائب رئيس الإستراتيجية في Huawei Middle East “لقد استثمرنا أكثر من 1.4 مليار دولار على مستوى العالم في تطوير منتجات 5G في عامي 2017 و 2018. وسنعرض ما هي الحلول والتمكين المتاح للشركات من وجهة نظر الذكاء الاصطناعي”.

وبصرف النظر عن عرض هذه التكنولوجيا الجديدة، سوف يستقبل جيتكس أكثر من 4800 عارض من أكثر من 140 دولة.

الشركات الجديدة المشاركة هذا العام تشمل تشاينا موبايل، إريكسون، هانيويل، نوكيا وسيمنز. وستعرض كل منها بعضًا أحدث التقنيات في العالم، بحسب موقع esquireme.