الامارات | محمد بن راشد ..يبارك للفائزين بانتخابات " الوطني" ويؤكد ..تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للفائزين بانتخابات المجلس الوطني . وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" .. "نشد علي يد جميع المرشحين الذي ساهموا بانجاح هذا العرس الوطني ... ونقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية ... والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يد واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن" . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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