حمد الشرقي: الأجواء الإيجابية تدعم ريادة الإمارات

الفجيرة (وام) تفقد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، مقر المركز الانتخابي الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أرض المعارض بالإمارة.

كان في استقبال سموه اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء اللجنة.

واطلع سموه على سير العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019، وآلية التصويت واستكمال الناخبين إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق العملية المعتمدة، مثمناً جهود المنظمين واللجنة الوطنية للانتخابات ومساهمتهم في هذا العمل الوطني.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالأجواء الإيجابية لسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يعزز دوره الفاعل داخل مؤسسات الدولة ويدعم مكانة وريادة الإمارات بين شعوب العالم، مؤكداً ضرورة اختيار الناخبين ممثليهم وتصويتهم لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم ونقل صوتهم.

ونوه سموه بالنموذج البرلماني المتميز لدولة الإمارات والذي يتناسب وخصوصية المجتمع الإماراتي ويواكب السياسية الرسمية للدولة، ويرسخ علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. رافق سموه خلال الجولة عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في الإمارة.

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