ناخبون: بانتظار «تحقيق الوعود»

هدى الطنيجي وآمنه الكتبي (رأس الخيمة، دبي)

دعا أعضاء الهيئة الانتخابية الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى التواصل والنزول الميداني معهم وذلك للتعرف عن قرب على أهم احتياجاتهم وقضاياهم، تحقيقا للوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم.

وأكدوا أن الشعب منحهم الثقة العالية لإيمانه بمدى قدرتهم على تأدية متطلبات العملية السياسية بعد وصولهم إلى قبة البرلمان.

وقال الناخب حسن كاسين: إن العملية الانتخابية التي تمت نتيجة التفاعل الإيجابي والوطني بين أعضاء اللجنة الانتخابية لاختيار مرشحهم القادر على تمثيلهم في قبة البرلمان ، والمرشحين الذين بذلوا الجهد المكثف في طرح البرامج والتفاعل مع الناخبين، كل ذلك يتطلب مواصلة المرشحين الفائزين التواجد الميداني والالتقاء مع الشعب وذلك لكي يتمكنوا من تأدية رسالة وصولهم إلى المجلس بنقل قضايا أفراد المجتمع.

وذكر أن هذا العرس الانتخابي بدأ بالحملات الدعائية للمرشحين ممن حرصوا على الاتجاه المتواصل والنزول الميداني للالتقاء بأعضاء الهيئة الانتخابية بهدف التعرف على أهم احتياجاتهم ، وشرح آلية عملهم وأهدافهم الانتخابية التي سيتجهون نحو العمل بها والمضي بها لابد أن تتواصل بعد نيل الفوز ، واليوم دقت «ساعة العمل» إذ تعتبر هذه هي نقطة البداية للمرشح الفائز بالعملية الانتخابية، وهي أن يبدأ بتطبيق وتنفيذ أهم محاور برنامجه الانتخابي التي نادى بها ، والتي تمكن بفضلها من جذب الناخبين وجمع الأصوات لما يقدمه برنامجه الانتخابي من ملامسة لأهم قضايا المواطنين، اليوم نقول لكل الفائزين «عليكم البدء في مرحلة تطبيق الوعود الانتخابية».

وقال حسن النقبي: إن فوز المرشحين بعضوية المجلس تمت بعد تقديم المرشحين الوعود الواقعية التي قوبلت بالتصديق من جانب الناخبين الذين تحققوا من مدى كفاءة المرشح في طرح الرغبات والتأثير على القرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، ذاكراً أن المرشح الفائز بالعضوية يتطلب منه المضي في تنفيذ الوعود التي طرحها أمام الناخبين فترة الحملات الدعائية وطرحها على أصحاب القرار ، حيث إن الناخب في انتظار التغيير الذي أكد المرشح من السعي وراءه بعد وصوله إلى عضوية المجلس الوطني بما يخدم المواطن والوطن.

وذكر أحمد الشحي، أن الناخبين في انتظار أهم إنجازات المرشح الفائز والخدمة التي سيوجهها لأبناء شعبه وتنفيذ الآمال التي رسمها أثناء فترة انطلاق حملته الانتخابية والتي لاقت دعما كبيرا من قبل اعضاء الهيئة الانتخابية الذين تمكنوا بفضل دعمهم له من وصوله وحصوله على كرسي في المجلس .

وأشار إلى أن السباق بدأ الآن وهو إثبات العضو الناجح لأهم وعوده الانتخابية التي صرح بها في المجالس الانتخابية وأثناء الحوارات والمقابلات المختلفة التي انتشرت في مختلف المواقع لتلامس أهم رغبات الشعب، وتمكن بفضلها من جذب الأصوات لكي يكون هو الممثل الأنسب لهم ولقضاياهم وأفكارهم أمام المسؤولين وأصحاب القرار.

كما، أكد ناخبون أن مطالبهم من أعضاء المجلس الوطني الذي تم انتخابهم خلال الدورة الحالية، أن يكون لهم دور مجتمعي بأداء يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وسعي دؤوب لتقديم حلول ومقترحات نوعية تخدم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

و أضافوا:«نتمنى أن يسهم المجلس الوطني الاتحادي خلال دورته المقبلة في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، من حيث متابعة القضايا المرتبطة باحتياجاته، وإيصالها بكل أمانة ومصداقية إلى أصحاب القرار بدءاً بالقيادة العليا وحتى قيادات المؤسسات والوزارات الاتحادية.

نبض الناس

و قالت ندى الشحي:«نتمنى التوفيق للأعضاء الجدد ونتمنى أن ينقلوا نبض الشارع وهمومه إلى داخل المؤسسات الدستورية» لأنهم حلقة الوصل بين الشعب والحكومة، وكلنا أمل في الأعضاء الجدد، ونتمنى أن يخرجوا بتوصيات تخدم التنمية والتقدم للوطن، وأن يتم الالتفات إلى الملفات المهمة التي تم إدراجها في برامجهم الانتخابية كموضوع التوطين والمتقاعدين والشباب». و أكدت أهمية تواجد عضو المجلس الوطني في المناسبات المجتمعية لتلمس احتياجات المواطنين ونقلها للمجلس بكل مصداقية.

هموم المواطن

و قال الناخب علي سالم: «جميع من شاركوا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كانوا خير من يمثل الوطن، ونتمنى للأعضاء الجدد التوفيق والسداد وأن يحملوا على عاتقهم الأمانة وأن ينقلوا هموم المواطن، ونتمنى أن يكون هناك تواصل مباشراً بين الأعضاء وأبناء المجتمع لمناقشة أهم مستجدات الشارع الإماراتي، ومناقشة الملاحظات المتعلقة ببعض القوانين والتشريعات الحالية ليتم رفعها للمجلس الوطني الاتحادي.

وعي سياسي

وأكدت الناخبة آمنة الشحي أن يوم أمس شهد توافد العديد من الناخبين لإنجاح العملية البرلمانية مما يدل على الوعي السياسي لمجتمع الإمارات.

و قالت:« نبارك للأعضاء الجدد الذين سينقلون صوت المواطن إلى البرلمان، مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ساهم منذ بدايته، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني العديد من التوصيات التي عملت على خدمة المجتمع».