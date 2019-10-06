«زايد للإسكان» يعتمد 522 قرار دعم سكني للمواطنين

دبي (الاتحاد)

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان 522 قراراً للدعم السكني بقيمة 410 ملايين درهم توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح السكنية والفئات المستفيدة من «القرار السريع» و«مسكن حكومي».

يأتي هذا الاعتماد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة إلى توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إننا في دولة الإمارات نحرص على ضمان تحقيق التلاحم المجتمعي من خلال المبادرات التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الإسكانية في مختلف الإمارات.

وأضاف معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يتلمس احتياجات الأسرة المواطنة ويضع جميع تطلعاتها بعين الاعتبار حيث ينظر إلى الحالات الاجتماعية المختلفة باهتمام بالغ ويعد هذا الاهتمام نهجاً أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسار على خطاه قادة الدولة تحقيقاً للسعادة في المجتمع، مشيراً إلى أنه حين تستقر الأسرة يبدع المجتمع وينتج.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ينفذ حالياً ثلاثة أحياء سكنية هي «حي المنتزي» في عجمان الذي يضم 761 مسكناً بقيمة مليار درهم والمقام على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 24% ومن المتوقع تسليمه العام المقبل و«حي التسامح» السكني في دبي الذي يضم 341 مسكناً على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع وبنسبة إنجاز بلغت 31% ومن المتوقع تسليمه العام المقبل و«حي بطين السمر» السكني برأس الخيمة في مرحلتيه الأولى والثانية ويضم 888 مسكناً على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة. كما يعتزم البرنامج تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية تضم إنجاز حي سكني في منطقة «العوينات» في الشارقة والذي سيضم 235 مسكناً وتنفيذ 125 مسكناً في دبي و400 مسكن في الفجيرة و200 مسكن في إمارة الشارقة إلى جانب 438 مسكناً في منطقة «الحليو» بعجمان و800 مسكن في منطقة بطين السمر 4 و5 في رأس الخيمة، حيث تأتي هذه المشاريع في إطار الخطة المستقبلية للبرنامج والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.