استطلاع «الاتحاد» يؤكد: التوطين أولا

(مكاتب الاتحاد)

اختار الناخبون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ملف التوطين باعتباره الملف الأهم لمناقشته في الجلسات الأولى للفصل التشريعي المقبل بنسبة 40.5%، وجاء التعليم في المركز الثاني للناخبين المصوتين أمس بنسبة 28%، بينما رأى 12.5% بأن قضية المتقاعد تعد الأهم لمناقشتها في المجلس، وأكد 12% بأن ملف الإسكان هو الأهم،

أما 3.5% فاختاروا أصحاب الهمم، كما اختار 3.5% ملفات أخرى تضمنت الصحة وشؤون المرأة، وفقاً لاستطلاع أجرته «الاتحاد» أمس للمشاركين في الانتخابات بيومها الرئيس حول الملف الأبرز لمناقشته من قبل أعضاء المجلس الفائزين بالعضوية.

وشمل الاستطلاع 200 ناخب، 100 منهم رجال و100 نساء، من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات العلمية، حيث شهدت نتائج الاستطلاع تصويت الذكور لملف التوطين باعتباره الملف الأهم بنسبة 40%، كما أعرب الذكور بنسبة 23% عن أهمية التعليم وضرورة مناقشته في أولى الجلسات، وأكد 17% من الناخبين الذكور أن الإسكان يعد الأولوية بالنسبة لتطلعاتهم، بينما أشار 13% من الناخبين إلى أن ملف التقاعد يعد الأبرز، بينما أوضح 4% من الناخبين إلى أهمية مناقشة ملفات أخرى مثل ملف الصحة، وأجاب 3% من الذكور أن ملف أصحاب الهمم يعد الأولوية لهم.

وأظهر الاستطلاع، تصويت الإناث بنسبة 41% لملف التوطين باعتباره الملف الأهم، بينما أجابت 33% لملف التعليم باعتباره المحور الأبرز لمناقشته، وأكدت 12% من الإناث لأهمية ملف المتقاعدين، وأجابت الإناث بنسبة 7% للإسكان باعتباره الأولوية لمناقشته، بينما أشارت 4% من الإناث إلى ملف أصحاب الهمم باعتباره الأبرز، واختارت 3% من الإناث ملفات أخرى منها الصحة وشؤون المرأة باعتبارها الملفات الأبرز.

وكانت «الاتحاد» قد سألت الناخبين في يوم التصويت الرئيس حول رأيهم في الملف الأهم الذي يرون ضرورة مناقشته في أولى جلسات المجلس الوطني الاتحادي ضمن 6 إجابات رئيسة شملت التوطين والتعليم والإسكان والمتقاعدين وأصحاب الهمم أو ملفات أخرى يتم تحديدها من قبلهم.