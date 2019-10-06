حضور مميز لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد إسماعيل هاشم محمد، رئيس مركز التصويت بقاعة الاتحاد بأم القيوين، أن مشاركة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في عملية التصويت النهائي، أعطت انطباعاً جميلاً عن العرس الانتخابي، وهم ميزة الحضور، فقد سجلوا مشاركة ملحوظة.

وأضاف إنه تم تجهيز المركز بـ29 جهازاً للتصويت بينها أجهزة لقراءة «الباركود» في حال وجود عطل في بطاقة الهوية، و6 أجهزة للتدريب، واثنان لأصحاب الهمم، كما يوجد 23 متطوعاً، وكونترات لاستقبال الناخبين، وقسم للمرشحين والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الأمنية والطبية، لتسهيل الإجراءات والحفاظ على سلامة الناخبين.

وقال إن المركز شهد إقبالاً جيداً، حيث توافد العديد من الناخبين والناخبات في اليوم النهائي للتصويت أمس، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة سهلة وبسيطة ولا يوجد فيها تأخير.

وقال الناخب سلطان محمد العظم، إن هذا الحدث الوطني، يعتبر من بين الأبرز والأهم على مستوى الدولة، ومشاركتنا تحدد الأعضاء الذين سيمثلوننا تحت القبة البرلمانية.

وبدوره أضاف جمعه العاصي، أن الحكومة الرشيدة وفرت كل شيء للانتخابات، وجهزت المراكز وزودتها بكافة الأجهزة الحديثة والمتطورة، من أجل تسهيل الإجراءات.

وقال خلفان عبيد بن فلاح: إن الإجراءات المتبعة، كانت سهلة وبسيطة، وإنه يتمنى أن يحقق أعضاء المجلس الوطني تطلعات المواطنين. وأكد الناخب علي طحنون، إنه اختار مرشحه بعد أن رأى فيه المواصفات المطلوبة.

وأشاد الناخب عبيد علي العبد، بالتنظيم والإجراءات السهلة والبسيطة في مركز التصويت، فيما قال الناخب ناصر أحمد، إنه رغم إعاقته، إلا أنه حرص على الحضور والتصويت.

وأكد الناخب راشد الغاوي، أنه اختار الشخص الكفؤ، والذي يراه مناسباً أن يمثل المواطنين في المجلس الوطني الاتحادي.