ناخبون يؤكدون: زخم الساعات الأخيرة يشعل المنافسة في أبوظبي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد ناخبون بأبوظبي شاركوا في عملية التصويت، خلال يوم الانتخاب الرئيس لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن الأعضاء الفائزين في الانتخابات تنتظرهم متابعة لأدائهم في الدورة البرلمانية القادمة، حيث إنهم مطالبون بتحقيق محاور برامجهم الانتخابية وإنجاز الوعود الانتخابية التي قدموها.

ورصدت «الاتحاد» آراء الناخبين الذين أكدوا فيها أن الأداء الإيجابي من المرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني، هو ما ينتظره المواطنون، حيث إن دورهم هو الارتقاء بمصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسبات الدولة والإنجازات التي حققتها الحكومة والمضي قدماً في مزيد من النجاحات المستقبلية في شتى المجالات.

قالت المواطنة سعيدة الزعابي: «من الملفات المهمة التي أطلقها المرشحون ملف المرأة وما تعانيه في سوق العمل من ساعات عمل طويلة تؤثر على دورها الأسري وتربية أبنائها»، لافتة أن الناخبين أعطوا أصواتهم وينتظرون الكثير من الفائزين والذين يستعدون لخدمة الوطن في المجلس الوطني الاتحادي.

واعتبرت المواطنة فاطمة سلطان، أن التوطين من أهم القضايا الحالية وأبرزها، علاوة على قضايا المرأة ومعاناتها خلال ساعات العمل الطويلة.

وقال محمد الدهماني (22 سنة): «أتمنى أن يقوم الأعضاء الناجحون بدورهم الطبيعي من خلال إيصال صوتنا إلى الحكومة ومناقشة القضايا التي تصب في صالح المواطن والوطن»، مقترحاً أن يركز الأعضاء على قضايا التعليم بغية تطويره ودراسة احتياجات الطلاب. وقال محمد بخيت المزروعي (45 سنة): «أريد من كل مرشح فائز أن يعمل على رفعة الوطن ومصلحته في المقام الأول، لقد انتخبت المرشح على أساس تاريخه الخدمي في فترات سابقة ولا أهتم بصلة القرابة أو العلاقات العائلية في اختياري».

واعتبر سالم سهيل الرميثي أن دور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكمل لدور الحكومة، التي لا تدخر وسعاً في سبيل راحة المواطنين، مؤكداً أن الأعضاء الفائزين عليهم التطلع إلى تحقيق أجزاء من برامجهم الانتخابية. وقال محمد علي راشد الزيودي (37 سنة): «يتعين على الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي أخذ ملف الإسكان بالعناية الكافية، لما يوفره من استقرار لشباب المواطنين لا سيما المقبلون منهم على الزواج وبدء حياتهم الأسرية».

من جانبه، دعا المواطن حامد الخاطري إلى ضرورة تبني قضايا أصحاب الهمم، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بهم من الأساس، لكن لابد من متابعة احتياجات تلك الفئة الهامة بالمجتمع، مشدداً على تحقيق الحكومة بالفعل كثير من الإنجازات في شتى قضايا المجتمع من تعليم وصحة وإسكان وغيرها. وطالب المواطن سامي سعيد عبيد النقبي (43 سنة)، الفائزين بضرورة التركيز على متطلبات التوطين باعتبارها أولوية حقيقية تضمن للمواطنين فرصاً وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أهمية قيام الوطن على سواعد أبنائه.

وقال سرور المهيري (29 سنة): «إن جميع الملفات التي تهم حياة المواطنين على قدر واحد من الأهمية ولا يمكن أن يتم التركيز على ملف وترك الآخر، مضيفاً أن التوطين والمتقاعدين وأصحاب الهمم من الملفات التي يجب أن يتم مناقشتها بعمق أكثر ومعرفة مزيد من التفاصيل التي تفيد في تقديم حلول جذرية لبعض المشكلات فيها».

إلى ذلك، تحدث المواطن سعيد عبدالله الحبسي (27 سنة)، عن الدور المنتظر من المرشحين الفائزين، قائلاً: «إن التعليم من وجهة نظري من الملفات المحورية التي يجب تناولها بشكل مختلف من قبل أعضاء المجلس الوطني الفائزين، حيث إن الاهتمام بمخرجات التعليم بشكل أفضل يؤدي إلى إعداد أجيال أكثر تطوراً في كل المجالات ما يحافظ على تقدم الدولة والبقاء في المكانة المرتفعة التي وصلت إليها»، مؤكداً أهمية اهتمام النواب بقضية التوطين وضرورة وضع سياسات واضحة والنزول إلى أرض الواقع في هذا الملف لإيجاد حلول تخدم مستقبل الوطن.

تمديد ساعات التصويت

وكانت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أعلنت أمس عن تمديد فترة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لمدة ساعة إضافية حتى الساعة التاسعة مساء في جميع المراكز الانتخابية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن لاحظت اللجنة إقبالاً منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

وبينت اللجنة أنه بعد الانتهاء من عملية التصويت، سيتم فك الشيفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لتظهر النتائج لجميع المرشحين في كافة أنحاء الدولة على الشاشات الرئيسية في المركز، وليتم بعدها الإعلان رسمياً عن النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

تسهيل مهمة أصحاب الهمم

أشاد ناخبون بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات والمتطوعين لمساعدة المواطنين من أصحاب الهمم الذين حضروا إلى المركز الرئيس للانتخابات في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».

وقال مسلم سالم القبيسي: «إن العملية الانتخابية كانت متميزة والتسهيلات من البوابة إلى مكان التصويت، ونتمنى أن يدرك المرشحون الفائزون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يؤدوا الأمانة تجاه الوطن وهم وفي مواقعهم أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي».

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طارق لوتاه: 1000 متطوع و«الإلكتروني» سهل التصويت

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها المحدد من دون تأخير، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية سارت كما كان مخططاً لها من حيث سهولة دخول الناخبين إلى أماكن التصويت ثم الإدلاء بأصواتهم.

وقال لوتاه في تصريحات صحفية أمس: «إن التصويت الإلكتروني سهل الأمور على الناخبين، حيث إن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من دقيقة فعلياً من دخول الناخب إلى المركز الانتخابي للتصويت والخروج الأمر الذي أظهر سلاسة في حركة الناخبين الذين توافدوا بعد الساعة التاسعة صباحاً».

وأضاف بأن «المراكز الانتخابية تم غلقها بعد التأكد من عدم وجود أي ناخب يريد الإدلاء بصوته، وتم بعدها إيقاف نظام التصويت الإلكتروني ثم فرز الأصوات وفك التشفير وبعدها إعلان النتائج».

ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن أعداد المتطوعين المشاركين في مراكز الانتخابات، أوضح أن «نحو 1000 متطوع ومتطوعة شاركوا في التصويت المبكر وكذلك في الرئيس أمس، وذلك في 39 مركزاً انتخابياً».

أطفال بصحبة ذويهم

بات اصطحاب ناخبين لأبنائهم إلى مراكز الانتخاب، مشهداً يبعث على التفاؤل في إعداد جيل يقدر العمل من أجل خدمة الوطن من خلال المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة في اختيار الأعضاء الذين يمثلون الناخبين.

وقالت المواطنة آمنة محمد جمعة اليماحي: «حرصت على اصطحاب ابني زايد (4 أعوام) لمشاهدة العملية الانتخابية، وكانت إجراءات التسجيل والإدلاء بالصوت سلسة إلى حد كبير ولم تستغرق وقتاً»، مشددة على أن لكل فائز دوراً مهماً في الفترة المقبلة وننتظر منهم أداء إيجابياً وتحقيق الوعود الانتخابية.

سائحون يتابعون الانتخابات بياس مول

حرص عدد من السائحين خلال تواجدهم بمركز الانتخاب في مركز ياس مول التجاري بجزيرة السعديات على التعرف على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لما ظهر على المركز من النظام والجدية في تسهيل دخول الناخبين والإدلاء بالأصوات ثم خروجهم.

وشهد المركز الانتخابي في ياس مول إقبالاً كبيراً على مدار اليوم الختامي في الانتخابات، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في سلاسة من حيث إجراءات التحقق من الهوية وعملية التصويت عبر عشرات الأجهزة المخصصة لذلك.

مساعدة الناخبين بـ«جامعة زايد»

حرص المتطوعون وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات على استقبال الناخبين في مركز جامعة زايد بأبوظبي، حيث وفر القائمون على المركز خمسة كاونترات لتسهيل تسجيل هوية الناخبين ثم متابعتهم وإرشادهم إلى مكان التصويت الذي ضم أكثر من 25 جهازاً للتصويت الإلكتروني.

وشهد المركز انسيابية في علمية دخول الناخبين إلى المركز الانتخابي وعملية التصويت، علاوة على توفير عربات الجولف لنقل الناخبين من مواقف السيارات إلى المدخل الرئيس للجامعة الذي من خلاله يصل المواطنون إلى المركز في وقت وجيز.

كما وفر المركز أماكن مخصصة للنساء، وقامت متطوعات بمساعدة الناخبات وكبار المواطنات في الوصول إلى أجهزة التصويت والإجابة عن أية ملاحظات لهن.